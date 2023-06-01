Чемпион мира по лыжным гонкам Василий Рочев помог тушить пожар под Сыктывкаром

В Сыктывдинском районе республики Коми загорелась баня. Очевидцы сообщают, что тушить пожар помогал чемпион мира по лыжным гонкам Василий Рочев. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как удалось потушить пожар и есть, ли пострадавшие.

1 июня в 11:20 спасателям Сыктывдинского района сообщили о возгорании бани в селе Выльгорт по улице Спортивная. Как сообщили в пресс-службе МЧС, к месту вызова оперативно прибыли сотрудники Сыктывкарского пожарного гарнизона. Благодаря незамедлительной и слаженной работе пожарных получилось предотвратить распространение огня на соседние здания. Сейчас огонь удалось потушить, пострадавших людей нет. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. Причина возгорания сейчас устанавливается дознавателями государственного пожарного надзора.

На фото, которые прислали очевидцы, видно, что огонь и густой серый дым охватил крышу здания, а жители села пытаются потушить возгорание самостоятельно с помощью ведер с водой.

Очевидцы сообщили, что помогал пожарным тушить огонь и чемпион мира по лыжным гонкам:

“Пожар на Пичипашне, в Снегирях, длился около часа. Чемпион мира по лыжным гонкам Василий Рочев помогал пожарному расчету разматывать рукава”, — рассказал один из очевидцев “Про Городу”.

Чемпион по лыжным гонкам Василий Рочев рассказал “Про Городу”, как тушил пожар и кто еще помогал: