Группа Mondi заявила о выходе из сделки по продаже завода в Сыктывкаре

Австрийская компания по производству бумаги Mondi заявила о прекращении сделки по продаже одного из своих крупнейших предприятий в России "Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс". Информация об этом появилась на официальном сайте группы.



Ранее инвестиционная компания Augment Investments Limited (Augment), контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонову, планировала купить активы в Коми за 95 млрд рублей.

Однако в декабре 2022 года стало известно, что правительственная комиссия не одобрила сделку.