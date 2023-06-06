Группа Mondi заявила о выходе из сделки по продаже завода в Сыктывкаре

Австрийская компания по производству бумаги Mondi заявила о прекращении сделки по продаже одного из своих крупнейших предприятий в России "Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс". Информация об этом появилась на официальном сайте группы.
Ранее инвестиционная компания Augment Investments Limited (Augment), контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонову, планировала купить активы в Коми за 95 млрд рублей.
Однако в декабре 2022 года стало известно, что правительственная комиссия не одобрила сделку.
"Решение стало следствием недавних переговоров с Augment, отсутствовал прогресс в получении необходимых разрешений для завершения этой транзакции", - сообщает пресс-служба Mondi.
Тем не менее совет директоров группы не оставляет планов по продаже комплекса и будет искать альтернативные варианты. Напомним, глава региона Владимир Уйба ещё прошлой весной высказался о решении Mondi продать активы в России. Губернатор уверен, что новый собственник комплекса сохранит рабочие места, а организация процесса производства останется на том же уровне.