В центре Сыктывкара произошло ДТП

В центре столицы Коми произошло ДТП. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, где случилась авария и есть ли пострадавшие.

ДТП произошло 5 июня примерно в 18:50 по улице Интернациональной, в районе дома №106 машина марки LADA Samara столкнулась с машиной LADA Largus. На фото видно, что у одного из автомобилей разбит кузов спереди, а на дороге разбросаны его осколки. Водитель машины — молодой парень. К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС.