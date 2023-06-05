В центре Сыктывкара произошло ДТП

В центре столицы Коми произошло ДТП. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” узнал, где случилась авария и есть ли пострадавшие.
ДТП произошло 5 июня примерно в 18:50 по улице Интернациональной, в районе дома №106 машина марки LADA Samara столкнулась с машиной LADA Largus. На фото видно, что у одного из автомобилей разбит кузов спереди, а на дороге разбросаны его осколки. Водитель машины — молодой парень. К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Сыктывкару, в аварии нет пострадавших. Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.
Напомним, что днем 4 июня в Сыктывкаре произошло столкновение машины с мотоциклом. В ДТП пострадал водитель мотоцикла 1994 года рождения.
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