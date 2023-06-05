В Сыктывкаре водитель Kia протаранил мотоциклиста

4 июня в столице Коми произошла авария с мотоциклистом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как рассказали в УГИБДД по Коми, это случилось в 14:03, когда мужчина 1996 года рождения за рулем Kia Rio двигался по улице Станционной. В это же время перед ним ехал мотоциклист на своем Kawasaki, но напротив дома №37/1 автомобиль внезапно протаранил его транспорт. Оказалось, что водитель машины не учел дистанцию до мотоцикла, что и стало причиной аварии.