"На меня накинулись семь собак": девочка из Коми рассказала, как ее покусала стая псов

30 мая в Сети появилась запись о том, что ребенка в Сосногорске покусала стая бездомных собак. Жителей Коми напугала новость о диких агрессивных животных. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у девочки, как произошло нападение и в каком состоянии сейчас подросток.

“30 мая в 21:15 я вышла из дома в магазин с подругой. Иду, никого не трогаю и слышу лай собак. На меня накинулись, начали прыгать и лаять семь собак, а на подругу две. Я почувствовала, что одна собака кусает пастью мою ногу. Я начала отпугивать их, а потом прибежала главная собака, она лаяла на них и стая разбежалась. Меня укусили за ногу, а у подруги коленку поцарапали”, — рассказала девочка.

15-ти летняя жительница Сосногорска объяснила, что сейчас она в удовлетворительном состоянии: