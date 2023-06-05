"На меня накинулись семь собак": девочка из Коми рассказала, как ее покусала стая псов

30 мая в Сети появилась запись о том, что ребенка в Сосногорске покусала стая бездомных собак. Жителей Коми напугала новость о диких агрессивных животных. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у девочки, как произошло нападение и в каком состоянии сейчас подросток.
“30 мая в 21:15 я вышла из дома в магазин с подругой. Иду, никого не трогаю и слышу лай собак. На меня накинулись, начали прыгать и лаять семь собак, а на подругу две. Я почувствовала, что одна собака кусает пастью мою ногу. Я начала отпугивать их, а потом прибежала главная собака, она лаяла на них и стая разбежалась. Меня укусили за ногу, а у подруги коленку поцарапали”, — рассказала девочка.
15-ти летняя жительница Сосногорска объяснила, что сейчас она в удовлетворительном состоянии:
“Когда произошел этот случай, мы сразу обратились в больницу. Сейчас у меня уже все хорошо, хожу делать прививки. Единственное, только когда бегаю, нога очень болит”.
Еще одна жительница Сосногорска пожаловалась на то, что ее ребенка покусала стая собак:
“27 мая на моего сына напала стая собак. Ребенку восемь лет, я уехала за велосипедом для него, он остался дома один. Минут через 15 я приехала, а он говорит, что его собаки покусали и ревет навзрыд. Выяснилось, что он вышел из дома и пошел к песочнице. Там он увидел стаю животных, развернулся и пошел домой, но они накинулись на него сзади. Я сразу отвезла сына в больницу позвонила в полицию”, — рассказала женщина “Про Городу”.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, сейчас по этим делам организована проверка.