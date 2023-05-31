Обсуждают в Сети: в Коми стая из восьми собак покусала маленькую девочку

30 мая в Сети появилась запись о том, что девочку в Сосногорске покусала стая собак. Жителей Коми напугала новость об агрессивных животных. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у сосногорцев, как давно стая обитает в городе и как много людей уже пострадало от укусов собак.
“30 мая примерно в 21:20 на Молодежной, 12 собака укусила девочку. Животные кидаются стаями, нападали примерно по 7-8 черных собак, одна из них укусила девочку за ногу. Собака была с чипом, примите меры”, - сообщил анонимно горожанин в паблик "Подслушано Сосногорск".
Сосногорцы пожаловались, что собаки в этом месте обитают и нападают на горожан уже давно:
“Эта стая собак обитает в городе уже давно, лет пять точно. Животные меняются, но есть и постоянные. Нападения регулярные, но вот, чтобы кусали детей, на моей памяти, уже пятый случай. Сейчас там обитает черная собака и пять ее щенков, уже подросших. Двух или трех из них отловили месяц назад, вернули с клипсой в ухе. Там же обитает постоянная троица из довольно крупных, с овчарку, особей. Одна рыжая и две черных. Черная лохматая считает себя вожаком этой стаи и защищает собак от всех. Однажды она укусила даже меня, просто пробегая мимо — видимо, не понравился. Люди жаловались и всех троих собак отловили — теперь они с красивыми клипсами на детской площадке в песочнице отдыхают. Благодаря "сердобольным" гражданам, что регулярно их кормят. Менять место дислокации они не намерены”, — рассказал горожанин “Про Городу”.
Сосногорцы отмечают, что на агрессивных бездомных собак в городе часто жалуются:
“Мою дочь в 2022 году тоже собака покусала во дворе дома. Бродячих животных в городе много. Люди очень часто жалуются. Вообще регулярно вижу посты в соцсетях, о том, что очередного ребенка покусала бездомная собака”, — сообщила женщина.