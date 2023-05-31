Обсуждают в Сети: в Коми стая из восьми собак покусала маленькую девочку

30 мая в Сети появилась запись о том, что девочку в Сосногорске покусала стая собак. Жителей Коми напугала новость об агрессивных животных. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у сосногорцев, как давно стая обитает в городе и как много людей уже пострадало от укусов собак.

“30 мая примерно в 21:20 на Молодежной, 12 собака укусила девочку. Животные кидаются стаями, нападали примерно по 7-8 черных собак, одна из них укусила девочку за ногу. Собака была с чипом, примите меры”, - сообщил анонимно горожанин в паблик "Подслушано Сосногорск".

Сосногорцы пожаловались, что собаки в этом месте обитают и нападают на горожан уже давно: