В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД задержали восемь пьяных водителей за два дня

В Сыктывкаре прошел профилактический рейд “Нетрезвый водитель”. Сотрудники ГИБДД задержали восемь человек, которые сели за руль в пьяными.

Рейды проводились с 2 по 4 июня 2023 года. Автоинспекторы выявили десять водителей, которые управляли авто в нетрезвом виде.

В пятницу 2 июня экипаж ДПС дежурил на 13 километре трассы Сыктывкар-Ухта. Сотрудники ГИБДД совместно с кинологами проверяли документы и техническое состояние машин.

Во время рейда сотрудники проверили более 70 автомобилей и выявили 11 нарушений: нарушение правил использования ремней безопасности, отсутствие страхового полиса ОСАГО, технические неисправности, чрезмерная тонировка передних стекол автомобиля.