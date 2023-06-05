За неделю в Коми поймали 77 пьяных водителей

За прошедшую неделю автоинспекторы отстранили от управления автомобилями 77 нетрезвых водителей. За повторную езду в пьяном виде возбуждено семь уголовных дел.
За минувшие субботу и воскресенье сотрудники Госавтоинспекции Коми поймали 36 водителей, находившихся в состоянии опьянения, включая тез, кто отказался от медосвидетельствования. Больше всего нетрезвых водителей оказалось в Сыктывкаре, Усинске и Ухте.
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За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.