За неделю в Коми поймали 77 пьяных водителей

За прошедшую неделю автоинспекторы отстранили от управления автомобилями 77 нетрезвых водителей. За повторную езду в пьяном виде возбуждено семь уголовных дел.

За минувшие субботу и воскресенье сотрудники Госавтоинспекции Коми поймали 36 водителей, находившихся в состоянии опьянения, включая тез, кто отказался от медосвидетельствования. Больше всего нетрезвых водителей оказалось в Сыктывкаре, Усинске и Ухте.