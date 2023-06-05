В Коми картофель подорожал почти на треть

По информации Комистата, цена на картофель в магазинах Сыктывкара, Ухты и Воркуты в последнюю неделю мая выросла на 31,1%. Это самый большой скачок цен среди продовольственных товаров.
Из овощей подорожали также белокочанная капуста на 8,8%, свекла - на 5,6%, морковь - на 2,5%. А лук, бананы и огурцы напротив стали дешевле в среднем на 1-5%.
Лидером удорожания среди круп стала гречка, цена на неё выросла на 11, 2%, на втором месте рис - 3-4,6%. Пшено упало в цене на 3, 8 %. Куриное мясо теперь дороже на 6, 1%, говядина на 3-4,6%.
Ряд продуктов стал дешевле. Твердые, полутвердые, мягкие сыры, творог, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, маргарин можно купить теперь дешевле на 1,0-2,0%, сливочное масло на 3,7%.
В хозяйственной отделе магазинов также произошли приятные для покупателей изменения. Цена на зубные пасты, щетки, туалетное мыло и прокладки стала ниже в среднем на 1,5-3%. Комистат также отмечает, что стоимость бензина и дизельного топлива в Коми остаётся прежней.