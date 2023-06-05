В Коми картофель подорожал почти на треть

По информации Комистата, цена на картофель в магазинах Сыктывкара, Ухты и Воркуты в последнюю неделю мая выросла на 31,1%. Это самый большой скачок цен среди продовольственных товаров.

Из овощей подорожали также белокочанная капуста на 8,8%, свекла - на 5,6%, морковь - на 2,5%. А лук, бананы и огурцы напротив стали дешевле в среднем на 1-5%.