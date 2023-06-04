Удача улыбнется многим: Володина назвала дату в июне, когда можно сорвать крупный куш

Известный российский астролог Василиса Володина заявила, что с четверга, 1 июня, у многих людей появится возможность заработать много денег. "Атмосфера будет очень к этому располагать Венера сыграет в теннис с Нептуном, что сделает нас чувствительнее, тоньше, внимательнее", – передает слова Володиной Teleprogramma.

Астролог заявила, что в конце новой недели благоприятнее всего провести время наедине с природой, чтобы насладиться моментом и запастись огромной энергией на ближайшее время.