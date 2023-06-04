Житель Коми получил серьёзные травмы и стал виновником ДТП

В Ухте мотоциклист сильно пострадал в ДТП и теперь находится в больнице. Об этом сообщает УГИБДД МВД.

3 июня 2023 года в 23: 23 в Ухте водитель мотоцикла Yamaha наехал на бордюр, не справившись с управлением, после чего опрокинулся. Мужчина 1991 года рождения передвигался по улице Сергея Довлатова в сторону набережной Газовиков. Само происшествие случилось в районе дома №15 по набережной. В результате ДТП лихач получил переломы седьмого позвонка, ребер и костей свода черепа, ушибленные раны локтей и головы, а также кровоизлияние в мозг. Его госпитализировали.