В Коми микроавтобус сбил лося насмерть

В Сыктывдинском районе водитель микроавтобуса сбил лося, который бежал по дороге. Об этом сообщает УГИБДД МВД.

3 мая 2023 года в 23: 30 43-летний водитель Toyota Hiace ехал с Сыктывкара в Киров. На 744 километре автодороги “Вятка” он сбил лося. Животное перебегало дорогу слева направо по ходу движения транспорта и в результате встречи с автомобилем погибло. В автобусе также находились пассажиры. У 44-летней женщины травма надбровной дуги слева и под вопросом черепно-мозговая травма. Пострадавшая была пристёгнута, поэтому более тяжких травм ей удалось избежать.