Житель Коми убил своего знакомого

В Усинске местный житель в пьяном состоянии избил до смерти знакомого. Об этом сообщает Следственное Управление СКР по Коми.

1 января 2023 года двое знакомых выпивали в одной из квартир на улице Парковой. Между ними разгорелась ссора, после чего 37-летний усинец нанёс своему собеседнику множество ударов деревянным предметом. 35-летний потерпевший от полученных травм скончался в больнице. Теперь мужчине грозит наказание по статье 111 УК РФ ч.4