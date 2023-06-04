Житель Коми убил своего знакомого

В Усинске местный житель в пьяном состоянии избил до смерти знакомого. Об этом сообщает Следственное Управление СКР по Коми.
1 января 2023 года двое знакомых выпивали в одной из квартир на улице Парковой. Между ними разгорелась ссора, после чего 37-летний усинец нанёс своему собеседнику множество ударов деревянным предметом. 35-летний потерпевший от полученных травм скончался в больнице. Теперь мужчине грозит наказание по статье 111 УК РФ ч.4
Напомним, что в новогодние праздники в 2023 году поступило минимум 3 сообщения об убийствах в Республике Коми. Тогда трагедии произошли в Воркуте, Сторожевске и Ижемском районе. В первых двух случаях убийства произошли также в результате употребления алкоголя.