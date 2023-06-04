Выиграют даже в лотерею: Тамара Глоба назвала знак, к которому в июне деньги потекут рекой

По мнению российского астролога Тамары Глобы, июнь станет крайне удачным в финансовом плане только для одного знака зодиака.
На своем Youtube-канале специалист рассказала, что Вселенная задарит хрустящими купюрами Скорпионов. У представителей знака появится невероятная поддержка, благодаря которой дела резко пойдут в гору.
"Без денег в течение месяца вы не останетесь. На службе полагайтесь на авторитетных партнеров. Берегите здоровье в течение месяца", – добавила астролог.
Скорпионы практически превратятся в денежный магнит, поэтому случайно купленный лотерейный билет может оказаться выигрышным.
Ранее Тамара Глоба представила полный прогноз для всех знаков Зодиака на июнь. Что ждет именно вас, читайте по ссылке. Кого-то ждут новые романтические знакомства, других - хорошие заработки.