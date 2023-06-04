Выиграют даже в лотерею: Тамара Глоба назвала знак, к которому в июне деньги потекут рекой

По мнению российского астролога Тамары Глобы, июнь станет крайне удачным в финансовом плане только для одного знака зодиака.

На своем Youtube-канале специалист рассказала, что Вселенная задарит хрустящими купюрами Скорпионов. У представителей знака появится невероятная поддержка, благодаря которой дела резко пойдут в гору.