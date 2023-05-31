Новая любовь у Козерогов и хорошая прибыль у Водолеев: прогноз от Тамары Глобы на июнь

Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать всем знакам зодиак в июне 2023 года. Кого-то ждут новые романтические знакомства, других - хорошие заработки. Прогноз опубликовали на сайте "СтарХит". Овен В июне Овны получат возможность заработать больше денег, чем обычно. Вы буквально выиграете какие-то ситуации, которые связаны с материальными вопросами. Неожиданные покупки, прибыль и приобретения ожидают представителей огненной стихии в наступающем месяце. "Это интересный период для открытий, интеллектуальной деятельности, работы, общения, поступления в учебное заведение. Это также время любви, успеха, активной деятельности. В спорте и личной жизни вам будет сопутствовать удача". В начале третьей декады месяца в играх и развлечениях Овнам нужно быть осторожными. Последние дни июня рекомендуется посвятить семье. А еще в этот период вы можете заработать хорошие деньги. Телец Тельцы, которые вечно все планируют, в этом месяце вынуждены будут действовать активно. Вас ждут поездки, путешествия, а еще предстоит заниматься интеллектуальной деятельностью. "В первой половине месяца значительную часть вашей жизни займут дороги. В плане карьеры, денег вас ждут перемены. Удача в финансовых вопросах будет сопутствовать в течение всего июня"

В третьей декаде повышенное внимание нужно уделить быту. Вам придется много времени заниматься делами, связанными с домом: обустройством жилья, ремонтом. Но в конце месяца с ремонтом и бытовыми приборами нужно быть крайне осторожными. Близнецы Интересный месяц ждет Близнецов. В вашей жизни появятся новые люди, знакомства, это будут довольно яркие по своей природе личности. Кому-то из представителей воздушной стихии звезды сулят увлечения и любовь. В конце месяца на службе ожидаются перемены. Благодаря своему интеллекту Близнецы смогут заработать важные для семьи деньги. Однако не спешите все тратить, в этот период вам как никогда нужны деньги. "Кто-то готов сделать Близнецам выгодное предложение. Однако будьте готовы к тому, что многие запланированные дела сорвутся. Зато некоторые из них состоятся в самом лучшем варианте. И этим удачно начало и вторая декада месяца. Будьте очень внимательны в дорогах".

Рак

Июнь принесет новые события, связанные с друзьями, покровительством, новыми знакомствами. Активно планируйте будущее вместе с группой людей. Вы с друзьями сможете решить материальные вопросы и вопросы будущего.

"Активность, которую разовьют Раки будет в основном связана с материальными вопросами. Вы стремитесь заработать нужные вам деньги. В этом в первую очередь поможет не агрессивность, а обаяние, ваши чувства, смелость и интеллект. В начале третьей декады месяца будьте очень внимательны в финансовых вопросах и вложениях".

Последние дни июня принесут хорошие заработки, хорошие путешествия, возможность купить недвижимость.

Лев

Июнь бурно ворвется в жизнь Льва. Это период, когда вы разовьете повышенную активность и будете наслаждаться плодами труда, личной жизнью, а также новыми возможностями. К этой активности Львов подтолкнет руководство. В начале месяца начальство может сделать вам предложение, но потом изменит свои планы. И вы отправитесь в свободное плавание.

Предстоящий месяц хорош для путешествий, поездок, знакомств. Вы можете браться за новые дела, но не в начале третьей декады. В этот период знакомства будут обманчивые, дела могут измениться, планы сорваться. Львы в целом рискуют понести серьезные потери.

В конце месяца звезды советуют заняться строительством и ремонтом в доме. А еще важно обратить внимание на свое здоровье.

Что касается личной жизни, у некоторых Львов назреет возможность брака, беременности, зачатия.

Дева

Наиболее удачной для вас будет первая половина месяца. Некоторые Девы получат возможность отправиться в интересные поездки или вовсе переехать. Кого-то ждут путешествия.

"В дорогах вы познакомитесь с необычными людьми. Будут открытия, перспективы, связанные с интеллектуальной деятельностью. В начале месяца возможны поездки с подругами. Они будут поддерживать и помогать вам".

В июне нужно обратить внимание на своих партнеров. Звезды предупреждают: ни в коем случае не заводите тайных связей. Вас будут контролировать и ревновать. В начале третьей декады постарайтесь не заводить сомнительные знакомства. Избегайте неадекватных личностей.

Весы

В июне Весов ожидают поездки. Связи, которые вам удастся наладить вдали от дома, очень пригодятся. Жизнь сведет вас с людьми политики, военными, творческими и активными личностями. Однако не все эти знакомства принесут вам пользу. Некоторые события и проекты, запланированные вами, не состоятся.

В конце месяца планы Весов рискуют сорваться. В это время на поверхность выйдут ложные друзья со своими ошибками и подставами.

"В течение месяца планируйте будущее с осторожностью. На многие ситуации придется реагировать очень быстро. Удачно для вас сложится работа в коллективе. В течение месяца перед Весами откроются хорошие возможности для обучения, заработков вдали от дома".

Скорпион

Скорпионам следует уделить внимание семье. В начале месяца и начале третьей декады на первый план выйдут отношения с партнером и дела детей.

Это период, когда надо помочь детям, а также людям, связанным с вашей семьей. Благодаря им ваши дела будут продвигаться.

"Наиболее удачное время для поездок и путешествий — первая неделя июня и последняя. Это время для заработка и прибыли".

Без денег в июне Скорпионы точно не останутся, как бы не складывались отношения с начальством и коллегами. На работе вам следует полагаться на авторитетных партнеров.

Стрелец

Поездки, приключения вдали от дома ждут Стрельцов в июне. Путешествия будут интересными, появятся новые люди в окружении, но не все они принесут успех.

"Это время, когда вы разовьете повышенную активность в делах, личной жизни. В первой половине месяца важные перемены произойдут на службе, планы придется изменить. Успешные люди и авторитетные сотрудники придут вам на помощь. Однако не забывайте учитывать мнения других людей, которые окружают вас на работе".

Во второй половине июня нужно уделить время детям. А в конце месяце готовьтесь потратить деньги, расходы будут связаны с жильем.

Козерог

Первая половина июня очень удачна для интеллектуальной и творческой деятельности. В вашем окружении появятся новые люди. Кого-то ждет любовь. Однако эти отношения не станут постоянными, будут то возвращаться, то уходить из вашей жизни. Но изменений в личной жизни не избежать.

Семейным Козерогам нужно обратить внимание на своих любимых, на их планы и события, которые с ними происходят.

"Будьте также внимательны на службе. В третьей декаде июня на работе возникнут трудности".

Водолей

В первой половине июня Водолеям придется заниматься жильем и ремонтом. Это важное время и для личных отношений. События, которые касаются партнеров, порадуют вас. Но и возможны ревность, споры — особенно в третьей декаде.

"Будьте внимательны в поездках и путешествиях. Дороги лучше отложить. Это период, когда придет хорошая прибыль. Появится возможность вложиться во что-то крупное касательно недвижимости".

Рыбы

Июнь - хорошее время для путешествий с близкими, знакомыми. Вам могут сделать неожиданное предложение, высказать идеи, касающиеся вашей интеллектуальной деятельности. Это время принесет успехи в работе со словом.