Под Сыктывкаром медработники с разных регионов страны спасали пострадавших от травм

3 июня под Сыктывкаром прошли ежегодные соревнования среди работников скорой медицинской помощи. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” посетил мероприятие и узнал, какие команды принимали в нем участие и кто победил.

Участники оказывали первую помощь, спасали ”пострадавших” от травм в авариях и других чрезвычайных ситуациях, проходили тесты на знание медицины и состязались на лучшее вождение машины.



В соревнованиях приняли участие команды скорой помощи, фельдшеров и спасателей из самых разных районов Коми, в том числе и Сыктывкара приехали медики и из других городов России: Твери, Пскова, Самары, Архангельска, Чебоксаров, Тулы.

Участница соревнований Мария Игнатова работает в Усть-Куломской центральной районной больнице. Она поделилась впечатлениями от участия в конкурсе:

”Мы с командой уже в четвертый раз принимаем участие в этих состязаниях. Мероприятие нам понравилось — положительные впечатления и хорошая слаженная работа. Больше всего запомнился конкурс ”Манипуляции”, мне предстояло делать интубацию трахеи — это введение трубки в трахею для проходимости дыхательных путей. Обязательно будем еще участвовать в этих соревнованиях”.

Участник соревнований Алексей Смирнов работает в чувашском ”Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи”. Он рассказал, какие испытания пришлось пройти: