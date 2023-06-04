Под Сыктывкаром медработники с разных регионов страны спасали пострадавших от травм

3 июня под Сыктывкаром прошли ежегодные соревнования среди работников скорой медицинской помощи. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” посетил мероприятие и узнал, какие команды принимали в нем участие и кто победил.
Участники оказывали первую помощь, спасали ”пострадавших” от травм в авариях и других чрезвычайных ситуациях, проходили тесты на знание медицины и состязались на лучшее вождение машины.
В соревнованиях приняли участие команды скорой помощи, фельдшеров и спасателей из самых разных районов Коми, в том числе и Сыктывкара приехали медики и из других городов России: Твери, Пскова, Самары, Архангельска, Чебоксаров, Тулы.
Участница соревнований Мария Игнатова работает в Усть-Куломской центральной районной больнице. Она поделилась впечатлениями от участия в конкурсе:
”Мы с командой уже в четвертый раз принимаем участие в этих состязаниях. Мероприятие нам понравилось — положительные впечатления и хорошая слаженная работа. Больше всего запомнился конкурс ”Манипуляции”, мне предстояло делать интубацию трахеи — это введение трубки в трахею для проходимости дыхательных путей. Обязательно будем еще участвовать в этих соревнованиях”.
Участник соревнований Алексей Смирнов работает в чувашском ”Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи”. Он рассказал, какие испытания пришлось пройти:
”Наша команда участвует в этом мероприятии уже несколько лет. Участникам соревнования необходимо оказать первую медицинскую помощь при политравме — это когда несколько людей сразу сильно пострадали и нужно правильно распределить ресурсы и время, чтобы успеть всех спасти. Также есть задания на оказание первой помощи с манипуляциями — это какие-либо сложные редкие случаи, например, интубация трахеи и другие последствия тяжелых травм. Были конкурсы на вождение машины и тесты на знание первой медицинской помощи”.
Организатор соревнования Светлана Сурина рассказала, почему важно проводить такие мероприятия:
”Мы проводим эти соревнования под Сыктывкаром уже в девятый раз. В этому году состязаются 28 команд — медики, фельдшеры и спасатели со всех регионов страны. Я считаю, что это способствует объединению людей, а также повышению их профессиональных навыков. Я с полной уверенностью могу сказать, что после этих конкурсов ребята смогут более качественно оказывать помощь пострадавшим”.
Первые места в разных категориях соревнования получили пожарные Сыктывкара, медработники из Ухты и врачи из Эжвинской больницы. Призеры получили кубки и дипломы от организаторов. Кроме этого в каждом виде соревнований выявили отдельных победителей.
Участница команды из Эжвинской станции скорой помощи Татьяна Жиглова поделилась эмоциями после победы:
"Соревнования экстренных служб прошли сегодня в традиционном формате. 28 команд не только из Республики Коми, но и из Пскова, Твери, Тулы, Тольятти, Самары, Чебоксар показали свое мастерство. Невероятная атмосфера командного духа, сплоченности и взаимной поддержки царила на площадке! И вновь команда ”ТЦМК РК Эжвинская подстанция” лучшая из лучших! Молодцы, ребята! Поздравляю всех нас, гордость переполняет!”