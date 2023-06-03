Дмитрий Песков выступил с новыми заявлениями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов и прокомментировал запрет на использование iPhone в служебных целях в администрации президента.

использование iPhone в служебных целях в администрации президента РФ неприемлемо и запрещено;

в Кремле неизвестно о том, чтобы у кого-то из сотрудников были обнаружены iPhone, «зараженные» вредоносным программным обеспечением;

Владимир Путин постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе от военных, пограничников, спасателей и местных властей;

Кремль не может ограничивать для чиновников использование iPhone, решение насчет их безопасности — прерогатива спецслужб;

денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что оно стало внутрироссийским;

НАТО в рабочих документах всегда рассматривала Россию как противника;

Владимир Путин получает доклады о росте числа желающих служить в армии по контракту.

Ранее в кремле прокомментировали волну вручения повесток для уточнения данных. Ситуацию прояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тема, которая беспокоила жителей страны, возникла на фоне вручения повесток мужчинам по месту работы в ряд регионов. При этом отмечалось, что цель — обычное уточнение данных. Как заявил пресс-секретарь, это обычная практика, а новая волна мобилизации в Кремле сейчас не обсуждается.