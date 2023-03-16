Песков сделал важное заявление о возможности новой волны мобилизации

В кремле прокомментировали волну вручения повесток для уточнения данных. Ситуацию прояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости". Тема, которая беспокоила жителей страны, возникла на фоне вручения повесток мужчинам по месту работы в ряд регионов. При этом отмечалось, что цель — обычное уточнение данных. Как заявил пресс-секретарь, это обычная практика, а новая волна мобилизации в Кремле сейчас не обсуждается.

Песков также отметил, что по всем деталям можно обращаться непосредственно в военкоматы и в Министерство обороны за разъяснениями.