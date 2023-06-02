В Коми детский дом эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Ухте эвакуировали воспитанников детдома. Учреждение получило сообщение о том, что неизвестные намерены взорвать здание и дали руководству детдома 15 минут.
Прибывшие на место ЧП правоохранители никаких опасных предметов не обнаружили. Сообщение было квалифицировано как ложное. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее, 11 мая, в Воркуте эвакуировали 15 школ. Причиной также стало анонимное сообщение о взрывных устройствах. Ранее та же ситуация произошла в Сыктывкаре, где “минировали” образовательные учреждения и даже аэропорт.