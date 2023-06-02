В Сыктывкаре начали сносить здание напротив "Северного рая" на Карла Маркса

Дом на Карла Маркса, 207 уже много лет не дает покоя сыктывкарцам. Больше 25 лет аварийное здание бывшего РОНО портит облик города и угрожает здоровью горожан. А 2 июня люди заметили у строения технику, которая приступила к сносу объекта.

Конечно, развалины давно оградили, над тротуаром появился козырек, однако долгие годы в заброшенное здание то и дело пытались забраться любопытные дети, а стены строения планомерно разрушались и обваливались.

В 2023 году проблемным зданием наконец занялись. 2 июня на объекте появилась техника, с помощью которой специалисты за один присест разобрали почти половину строения. Конечно, много времени займет вывоз мусора, но времени у рабочих достаточно – снос здания нужно закончить к 30 июня.