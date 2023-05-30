Здание на улице Карла Маркса в Сыктывкара снесут к концу июня

Уже в ближайшие дни в столице Коми начнутся работы по сносу старого полуразрушенного здания на улице Карла Маркса. Речь идет о доме №207, который уже десятки лет портит вид города. Об этом рассказали во время планерки с мэром в администрации Сыктывкара.

Планируется, что в ближайшее время участок оградят, а пешеходам полностью перекроют путь рядом с местом проведения работ. После демонтажа здания, на его месте должен появиться двухэтажный торговый центр, который не будет превышать по габаритам своего предшественника.