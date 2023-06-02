Большие деньги и покупка недвижимости: Тамара Глоба сообщила, кого в июне ждет прибыль

Астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, для которого июнь 2023-го станет благоприятным в финансовой сфере. Об этом пишет teleprogramma.

По ее словам, Водолеев в июне ждет отличный период для заработка денег. Представители этого созвездия поймают удачу за хвост. Очень важно правильно ей воспользоваться.