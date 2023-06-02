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Большие деньги и покупка недвижимости: Тамара Глоба сообщила, кого в июне ждет прибыль

Большие деньги и покупка недвижимости: Тамара Глоба сообщила, кого в июне ждет прибыльСкриншот из видео

Астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, для которого июнь 2023-го станет благоприятным в финансовой сфере. Об этом пишет teleprogramma.

По ее словам, Водолеев в июне ждет отличный период для заработка денег. Представители этого созвездия поймают удачу за хвост. Очень важно правильно ей воспользоваться.

"Это период, когда придет хорошая прибыль. Появится возможность вложиться во что-то крупное касательно недвижимости", – сказала звездочет.

Также Глоба предупредила, что в третьей декаде месяца Водолеям необходимо запастись терпением, это связано с раздором в семье.

Ранее Тамара Глоба представила полный прогноз для всех знаков Зодиака на июнь. Что ждет именно вас, читайте по ссылкеКого-то ждут новые романтические знакомства, других - хорошие заработки.

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