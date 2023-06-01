Астролог Васислиса Володина назвала даты рождения тех, кому не удастся похудеть в июне

Астролог и ведущая Василиса Володина назвала даты рождения людей, которым будет очень сложно сбросить лишний вес в июне 2023 года. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Что же говорят звезды? К сожалению, в этом месяце всем, кто сейчас пытается скинуть вес, придется непросто: в июне некоторые люди, которые встали на путь похудения, столкнутся лицом к лицу с неудачей.

Стройнеть в ближайшие недели сложно будет тем, чьи даты рождения указаны ка картинке. Но не стоит отчаиваться. Астролог отмечает, что буксовать — это нормально. Важно не винить себя, а также не расслабляться.