Врач-штангист из Коми достает из пациентов гвозди, лак для волос и лампочки

Минздрав Коми рассказал о необычной "коллекции" врача-эндоскописта Олега Плюснина. Доктор с 36-летним опытом работы стал основоположником эндоскопической службы региона и провел больше 110 000 исследований. К слову, 22 марта в ведомстве выбрали не случайно — сегодня у врача день рождения.
Олег Плюснин начинал свой путь в медицине с рентгенолога-эндоскописта в Кировской области, где он проработал 10 лет. Кстати, за свою долгую карьеру врач успел объездить всю Республику Коми.
Как рассказал врач, он родился на Камчатке. Врачом решил стать еще в школе, а в 1980 году пошел учиться в Свердловский Государственный медицинский институт на лечебный факультет. Заканчивал он его, к слову, ни много, ни мало, с действующим министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и Главой Республики Коми Владимиром Уйбой. После вуза Олег пошел в интернатуру в Кирове по специальности «Рентгенология». А эндоскопии он обучился во время работы в Лузе. В 80-е эта профессия была экзотикой и только набирала обороты. Раньше в Лузе эти исследования никогда не проводились, поэтому Олег Плюснин стал настоящим первооткрывателем.
За годы работы врач достал из пациентов весьма внушительную «коллекцию» предметов. Некоторые из них вызывают очень много вопросов: среди них были и кости животных, фруктов и рыб, лезвия от бритв, металлические гвозди, лампочки, банки с лаком для волос и многое другое.
Среди учеников доктора есть даже его нынешние коллеги. Например, главврач эжвинской больницы Олег Удоратин и другие.
Отметим, что помимо серьезных профессиональных навыков, Олег Плюснин еще и бывалый спортсмен. Доктор — мноократный чемпион Коми, России, Европы и Мира по жиму лёжа WRPF.
В этом врача поддерживает его дочь, которая работает фитнес-тренером в столице Коми. А летом доктор отправляется на дачу, чтобы отдохнуть и расслабиться. Кстати, последнее хобби он разделяет с супругой, с которой они живут в браке уже без малого 40 лет еще со времен вуза. Она тоже врач.
Обращаясь к жителям Коми, врач пожелал им вести здоровый образ жизни, найти любимое хобби, заниматься спортом, видеть во всем позитив и искренне помогать друг другу.