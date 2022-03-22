Врач-штангист из Коми достает из пациентов гвозди, лак для волос и лампочки

Минздрав Коми рассказал о необычной "коллекции" врача-эндоскописта Олега Плюснина. Доктор с 36-летним опытом работы стал основоположником эндоскопической службы региона и провел больше 110 000 исследований. К слову, 22 марта в ведомстве выбрали не случайно — сегодня у врача день рождения. Олег Плюснин начинал свой путь в медицине с рентгенолога-эндоскописта в Кировской области, где он проработал 10 лет. Кстати, за свою долгую карьеру врач успел объездить всю Республику Коми.

Как рассказал врач, он родился на Камчатке. Врачом решил стать еще в школе, а в 1980 году пошел учиться в Свердловский Государственный медицинский институт на лечебный факультет. Заканчивал он его, к слову, ни много, ни мало, с действующим министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и Главой Республики Коми Владимиром Уйбой. После вуза Олег пошел в интернатуру в Кирове по специальности «Рентгенология». А эндоскопии он обучился во время работы в Лузе. В 80-е эта профессия была экзотикой и только набирала обороты. Раньше в Лузе эти исследования никогда не проводились, поэтому Олег Плюснин стал настоящим первооткрывателем.