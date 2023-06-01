В Коми сироте незаконно отказали в жилье

В Коми молодой сирота смог получить положенное ему жилье только через суд. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
Как рассказали в ведомстве, юноша-сирота из Усть-Цилемского района смог получить положенное жилье лишь через суд. По данным прокуратуры, он проживал с бабушкой-попечителем. В 2022 году родственница оформила его право собственности на 1/6 часть квартиры, но в жилищной комиссии района решили, что доля превышает установленный лимит и отказали.
Прокуратура встала на защиту сироты и обратилась в суд с иском, чтобы отстоять его права. В результате решение комиссии признали незаконным.
Ранее стало известно, что суд заставил виновного в ДТП жителя Коми возместить ущерб пострадавшему в аварии ребенку. Ему пришлось заплатить 300 тысяч рублей.