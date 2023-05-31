Из Сыктывкара до Москвы запустят ежедневный прямой поезд

С 1 июня 2023 года открывается ежедневный беспересадочный маршрут поезда из Сыктывкара в Москву. Такое поручение дала первый зампред правительства Коми Эльмир Ахмеева. Он будет действовать в группе вагонов Сыктывкар-Москва-Сыктывкар в составе поездов Лабытнанги-Москва-Лабытнанги.

Отправление из Сыктывкара – в 08:54 с прибытием в Москву в 10:13 следующего дня.

Отправление из Москвы – в 10:05 с прибытием в Сыктывкар в 12:06 следующего дня.

Время в пути из Сыктывкара в Москву составит 25 часов, в обратном направлении – 26 часов.

В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны, вагон с местами для маломобильных пассажиров. Напомним, ранее стало известно, что из Коми до Санкт-Петербурга будет курсировать скорый поезд. Маршрут будет возить людей до конца сентября. Поездка из Сыктывкара до пункта назначения займет 31 час 26 минут. В обратном направлении путь занимает чуть меньше: 30 часов, сообщает пресс-служба СЖД.