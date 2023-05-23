Из Коми до Санкт-Петербурга будет курсировать скорый поезд

Поезд № 398/397 будет курсировать до конца сентября. Поездка из Сыктывкара до пункта назначения займет 31 час 26 минут. В обратном направлении путь занимает чуть меньше: 30 часов, сообщает пресс-служба СЖД.
Поезд выезжает из Сыктывкара 9, 13, 17, 21, 25 и 29 июня; 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 и 31 июля; 7, 11, 15, 23, 27 и 31 августа; 7, 11, 15, 19, 21 и 25 сентября.
В обратном направлении рейсы азначены на 7, 9, 10, 18, 22, 26 и 30 июня; 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 28 июля; 1, 5, 12, 16, 20 и 28 августа; и 1, 5, 12, 16, 20, 24 и 30 сентября.
В составе поезда будут как вагоны-купе, так и плацкартные. Кроме того, представлены вагоны с местами для инвалидов. Поезда курсируют без пересадки по маршруту Котлас - Санкт-Петербург.
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