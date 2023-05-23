Из Коми до Санкт-Петербурга будет курсировать скорый поезд

Поезд № 398/397 будет курсировать до конца сентября. Поездка из Сыктывкара до пункта назначения займет 31 час 26 минут. В обратном направлении путь занимает чуть меньше: 30 часов, сообщает пресс-служба СЖД.

Поезд выезжает из Сыктывкара 9, 13, 17, 21, 25 и 29 июня; 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 и 31 июля; 7, 11, 15, 23, 27 и 31 августа; 7, 11, 15, 19, 21 и 25 сентября.