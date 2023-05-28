В отношении главы одного из районов Коми возбудили административного дело

Как рассказали в региональной прокуратуре, ведомство проверило перспективы расселения граждан из аварийного жилья, посетив строящиеся многоквартирные дома в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Район является одним из участников региональной программы по переселению жителей. В этих целях между Минстроем Коми и администрацией Сыктывдинского района подписали соглашение о предоставлении субсидий району на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.

В рамках программы, в 2022 году в районе должны были расселить 661 человека с аварийных домов суммарной площадью в 12 тысяч квадратных метров. Однако администрация района не выполнила условия, и сейчас из необходимого количество расселено всего 15,4%.