Известный музыкант из Коми снялся в телепередаче на СТС

Гармонист Владимир Трошев стал новым участником передачи “Рогов в деле” на телеканале СТС. Ведущий телепрограммы Александр Рогов устроил музыканту из Коми модное преображение. Эфир программы “Рогов в деле” состоялся утром, 28 мая, на телеканале СТС. Владимир Трошев попросил стилиста телепередачи подобрать ему модный образ для выступлений на его концертах. Также музыкант сказал, что гармошка должна ассоциироваться не только с частушками и дедушками с бабушками. По мнению Владимира Трошева этот инструмент должен стать современным.

Парикмахер Игорь Кимяшов осветлил челку и поправил стрижку у музыканта, а ведущий программы Александр Рогов подобрал новую одежду. Изменения в образе Владимир Трошев увидел только в конце после всех действий, когда перед ним открыли зеркало.

После увиденного, музыканту понравился его новый образ, после чего он исполнил небольшую часть одной из своих песен.