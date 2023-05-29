В Эжве водитель сбил человека и скрылся

28 мая в эжвинском районе столицы Коми произошла авария: водитель сбил пешехода, после чего покинул место происшествия. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Как сообщили в ГИБДД, это случилось ранним утром, около 5:56. Водитель за рулем неустановленного автомобиля двигался по двору дома №26 по улице Мира, где сбил пешехода 1993 года рождения, который шел попутно машине. После этого водитель, который пока остается неизвестным, попросту скрылся с места ДТП.