В Коми перевернулся большегруз с полуприцепом

В Коми съехал в кювет полуприцеп. Об этом в редакцию портала “Про Город Сыктывкар” сообщили подписчики.
Как рассказал очевидец, авария случилась на 31 километре автодороги Кожва-Чикшино. Большегруз съехал с трассы в кювет и опрокинулся на бок. На видео очевидца можно заметить, что в полуприцепе были бочки. На месте работал другой большегруз, который вытаскивал опрокинувшуюся машину.
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Напомним, на трассе Сыктывкар-Ухта произошла трагедия — водитель авто насмерть сбил пенсионерку. Известно, что женщина переходила дорогу не по “зебре”. Также в Печоре разыскивается неизвестный водитель авто, который сбил подростка на велосипеде, а после скрылся с места ДТП.