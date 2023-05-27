В Коми перевернулся большегруз с полуприцепом

В Коми съехал в кювет полуприцеп. Об этом в редакцию портала “Про Город Сыктывкар” сообщили подписчики.

Как рассказал очевидец, авария случилась на 31 километре автодороги Кожва-Чикшино. Большегруз съехал с трассы в кювет и опрокинулся на бок. На видео очевидца можно заметить, что в полуприцепе были бочки. На месте работал другой большегруз, который вытаскивал опрокинувшуюся машину.