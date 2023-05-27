В Коми на железных путях погибла женщина

В Сыктывдинском районе на железнодорожных путях погибла женщина. Сообщает "КП".
Трагедия случилась 26 мая на станции Язель. Жительница Коми по неизвестным причинам оказалась под колесами грузового поезда. На место выезжали экстренные службы.
В данным момент подробности происшествия выясняются.
Напомним, из Коми до Санкт-Петербурга начнет курсировать скорый поезд № 398/397. Жители столицы Коми смогут приехать в Северную столицу всего за 31 час, в обратную сторону полет займет еще меньше — всего 30 часов. Поезд начнет курсировать с 9 июня. В поезде будут оборудованы специальные места для маломобильных граждан. Также будет присутствовать как вагоны-купе, так и плацкарт. Подробности можно узнать по номеру телефона 8-800-775-00.