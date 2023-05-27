В Коми на железных путях погибла женщина

Напомним, из Коми до Санкт-Петербурга начнет курсировать скорый поезд № 398/397. Жители столицы Коми смогут приехать в Северную столицу всего за 31 час, в обратную сторону полет займет еще меньше — всего 30 часов. Поезд начнет курсировать с 9 июня. В поезде будут оборудованы специальные места для маломобильных граждан. Также будет присутствовать как вагоны-купе, так и плацкарт. Подробности можно узнать по номеру телефона 8-800-775-00.







