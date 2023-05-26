В Сыктывкаре снова ищут того, кто отремонтирует тротуар около Стефановской площади

В Сыктывкаре снова объявили электронный аукцион по выполнению ремонта брусчатки на главной площади города. Начальная стоимость закупки составляет 9,1 миллиона рублей. Информацию об этом сообщили на сайте Госзакупок.
Напомним, что ранее горожане уже жаловались на разбитый тротуар, на что власти пообещали отремонтировать его в мае. На сайте Госзакупок аукцион на 9,1 миллиона рублей уже запускался, но в связи изменением подрядчика процесс затянулся и УФАС приостановил его.
Департамент финансов администрации столицы Коми разместил информацию о том, что тротуар от Стефановской площади до улицы Бабушкина отремонтируют до 18 августа 2023 года. Общая площадь реставрации составит около 400 квадратных метров.
На сайте Госзакупок также указано, что на время ремонта пешеходного тротуара будет обеспечено безопасное и бесперебойное движение транспортных средств для горожан.
Напомним, что ранее в столице Коми объявили аукцион на реконструкцию трассы Сыктывкар — Эжва. Известно, что четыре километра дороги отремонтируют до 10 декабря 2023 года.