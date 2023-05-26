В Сыктывкаре снова ищут того, кто отремонтирует тротуар около Стефановской площади

В Сыктывкаре снова объявили электронный аукцион по выполнению ремонта брусчатки на главной площади города. Начальная стоимость закупки составляет 9,1 миллиона рублей. Информацию об этом сообщили на сайте Госзакупок.

Напомним, что ранее горожане уже жаловались на разбитый тротуар, на что власти пообещали отремонтировать его в мае. На сайте Госзакупок аукцион на 9,1 миллиона рублей уже запускался, но в связи изменением подрядчика процесс затянулся и УФАС приостановил его.