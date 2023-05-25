Семейный психолог Марк Бартон: "Просмотр "Маши и медведя" делает детей неуправляемыми"

Психолог Марк Бартон в рамках передачи "Ваша Наташа" певицы Натальи Подольской рассказал о том, как важно контролировать то, что смотрят в ютубе дети и, в частности, дал характеристику популярному мультфильму "Маша и медведь", передает портал newizv.ru.

По словам психолога, даже мультфильмы на детских каналах не всегда несут пользу. Безусловно, родителям надо следить за тем, чем увлекается малыш. Есть огромное количество мультфильмов, которые, вроде бы, несут позитив, а на самом деле разрушают детскую психику, превращают их в неуправляемых детей, они начинают повторять за главными героями то, что они видят, становятся похожими на них. Устраивают истерики, добиваются всего через топну ножкой, упаду на пол, буду лежать, капризничать.