Мэр Воркуты Шапошников поедет служить в зону спецоперации

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников все-таки поедет служить по контракту в зону спецоперации.
В марте он заявил, что оставит свой высокий пост ради защиты жителей Донбасса от действий врага, но до пункта назначения пока так и не доехал. Сейчас объяснил, почему.
"«В апреле я решил все личные и юридические вопросы — планировал выезжать в мае. Однако от главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, который сейчас по сути является моим командиром, я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми. Она сейчас формируется" – написал Шапошников в своем телеграм-канале.
Напомним, именно этот чиновник в октябре 2022 года говорил, что жители Коми уходят на СВО из-за того, что их "пилят жены". Мэр попросил женщин не допускать ситуаций, когда их мужья уходят на фронт с чувством, что жене чего-то не хватает.
Позже Шапошников обвинил журналистов в том, что они вырвали его фразу из контекста, а сам продиктовал своё решение снова уйти служить – в 2001 году его в звании старлея направляли в Чечню – "идеологическими убеждениями и желанием помочь стране", хотя тоже женат на обладательнице красного диплома МГИМО. Дату отправки все еще действующий глава города узнает позже.