Мэр Воркуты Шапошников поедет служить в зону спецоперации

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников все-таки поедет служить по контракту в зону спецоперации. В марте он заявил, что оставит свой высокий пост ради защиты жителей Донбасса от действий врага, но до пункта назначения пока так и не доехал. Сейчас объяснил, почему. "«В апреле я решил все личные и юридические вопросы — планировал выезжать в мае. Однако от главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, который сейчас по сути является моим командиром, я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми. Она сейчас формируется" – написал Шапошников в своем телеграм-канале.

Напомним, именно этот чиновник в октябре 2022 года говорил, что жители Коми уходят на СВО из-за того, что их "пилят жены". Мэр попросил женщин не допускать ситуаций, когда их мужья уходят на фронт с чувством, что жене чего-то не хватает.