Стало известно, остановили ли стройку жилого комплекса около ТРЦ "Макси" в Сыктывкаре

В социальных сетях появилась информация о том, что стройка жилого комплекса из пяти домов возле ТРЦ “Макси” якобы не осуществится. Основной причиной указывали отсутствие отдельного заезда к планируемому ЖК. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, действительно ли строительство завершилось, даже не начавшись.

Напомним, рядом с торговым центром “Макси” планировали возвести пять 14-этажных домов. В них было бы от 55 до 200 квартир общей площадью 3,8507 гектар. На макете дворовой территории комплекса видны спортивные и игровые площадки, а рядом с домами стоит детский сад на 140 мест.

Многие сыктывкарцы посчитали, что место для жилого комплекса выбрано не самое удачное.

“У этого участка есть сложность заезда на территорию будущего комплекса. Застройщик сейчас предлагает сделать въезд через парковку ТРЦ “Макси”. Такая схема может создать транспортный коллапс. А для пешеходов, передвигающихся по территории ТРЦ, создаст небезопасные условия, так как теперь парковка будет использоваться как транзитная зона для авто”, — прокомментировал стройку урбанист Дмитрий Махов осенью 2022 года.

Администрация Сыктывкара опровергла слухи о прекращении строительства жилого комплекса.