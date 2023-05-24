В Сыктывкаре студенты хотели разбогатеть, но лишились 145 тысяч

В Сыктывкаре студенты отдали неизвестному 145 тысяч рублей. Эти деньги они вложили с целью дополнительного заработка, но оказались обмануты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Двое сыктывкарских студентов обратились в полицию. В сети интернет им поступило предложение о дополнительном заработке от 19-летнего парня. Сомнений у ребят не возникло, так как имя молодого человека было у них на слуху. Им оказался житель Калининграда, который был известен умением зарабатывать и вкладывать в прибыльные проекты. Парень утверждал, что уже через месяц вложенная сумма станет больше. Однако после он перестал отвечать, а денег сыктывкарцы так и не получили. Тогда студенты поняли, что стали жертвами мошенничества. Потерянная сумма оказалась более 145 тысяч рублей. Теперь на калининградца за мошенничество возбуждено уголовное дело.