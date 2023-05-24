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В Сыктывкаре начали строить новую лыжную базу

В Сыктывкаре начали строить новую лыжную базуФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре на улице Лесопарковой начали строить новую лыжную базу. 

Напомним, еще в феврале 2022 года целый ряд экспертов в своих комментариях для "Про Города" высказывался за возведение нового объекта, чтобы заменить устаревшее здание, которому на тот момент было около 40 лет. 

В 2023 году, согласно плану, необходимо завершить основные работы по конструктиву здания новой базы и частично выполнить устройство инженерных сетей. В следующем 2024 пройдут благоустройство, внутренняя отделка и завершение устройства внешних и внутренних инженерных сетей, сообщает пресс-служба главы Коми. 

На территории по проекту предусмотрены тренажерный зал, медблок, несколько площадок для игровых видов спорта – настольного тенниса, баскетбола, волейбола. 

Строительство объекта идет во исполнение федерального проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта «Демография» и находится на особом контроле главы республики Владимира Уйбы.

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