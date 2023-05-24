В Сыктывкаре начали строить новую лыжную базу

В Сыктывкаре на улице Лесопарковой начали строить новую лыжную базу.

Напомним, еще в феврале 2022 года целый ряд экспертов в своих комментариях для "Про Города" высказывался за возведение нового объекта, чтобы заменить устаревшее здание, которому на тот момент было около 40 лет.