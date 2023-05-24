В Сыктывкаре начали строить новую лыжную базу

В Сыктывкаре на улице Лесопарковой начали строить новую лыжную базу.
Напомним, еще в феврале 2022 года целый ряд экспертов в своих комментариях для "Про Города" высказывался за возведение нового объекта, чтобы заменить устаревшее здание, которому на тот момент было около 40 лет.
В 2023 году, согласно плану, необходимо завершить основные работы по конструктиву здания новой базы и частично выполнить устройство инженерных сетей. В следующем 2024 пройдут благоустройство, внутренняя отделка и завершение устройства внешних и внутренних инженерных сетей, сообщает пресс-служба главы Коми.
На территории по проекту предусмотрены тренажерный зал, медблок, несколько площадок для игровых видов спорта – настольного тенниса, баскетбола, волейбола.
Строительство объекта идет во исполнение федерального проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта «Демография» и находится на особом контроле главы республики Владимира Уйбы.