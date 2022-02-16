В Сыктывкаре появится лыжная база с новым двухэтажным зданием и парковкой

В Сыктывкаре на улице Лесопарковой появится новая лыжная база. По проекту это будет двухэтажное кирпичное здание, спортивные площадки и парковка на 105 машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новую лыжную базу построят на участке, который прилегает к комплексу отдыха «Лесная сказка» по Лесопарковой, 11. Начало работ запланировано на май 2022 года. В этот период начнут расчищать 1,2 гектара леса. Вырубленные деревья компенсируют в том же объеме, но в других частях Сыктывкара. Также на самой новой лыжной базе планируют озеленение на 2,6 тысячи квадратных метров.

Сейчас сыктывкарская лыжная база — это двухэтажное деревянное здание 1983 года постройки. Там находится спортивная школа олимпийского резерва «Фаворит», где тренируются 521 человек. Среди них, кстати, 41 спортсмен из сборной команды Коми и три — из сборной России.

«Старое здание физически и морально устарело. Поэтому потребность в новом современном объекте острая», – пояснила мэр столицы Коми Наталья Хозяинова.