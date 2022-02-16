В Сыктывкаре появится лыжная база с новым двухэтажным зданием и парковкой

В Сыктывкаре на улице Лесопарковой появится новая лыжная база. По проекту это будет двухэтажное кирпичное здание, спортивные площадки и парковка на 105 машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Новую лыжную базу построят на участке, который прилегает к комплексу отдыха «Лесная сказка» по Лесопарковой, 11. Начало работ запланировано на май 2022 года. В этот период начнут расчищать 1,2 гектара леса. Вырубленные деревья компенсируют в том же объеме, но в других частях Сыктывкара. Также на самой новой лыжной базе планируют озеленение на 2,6 тысячи квадратных метров.
Сейчас сыктывкарская лыжная база — это двухэтажное деревянное здание 1983 года постройки. Там находится спортивная школа олимпийского резерва «Фаворит», где тренируются 521 человек. Среди них, кстати, 41 спортсмен из сборной команды Коми и три — из сборной России.
«Старое здание физически и морально устарело. Поэтому потребность в новом современном объекте острая», – пояснила мэр столицы Коми Наталья Хозяинова.
«Заниматься в старом захудалом здании уже невозможно. Уже в 90-е годы оно было в плачевном состоянии. В других районах и городах уже есть современные базы, а в столице Республики Коми такой нет. Поэтому однозначно — строить надо!», - высказался заслуженный тренер России Федор Сметанин.
«Объекту порядка 40 лет. Без центрального отопления, греются инфракрасными лампами. На базе тренируются порядка 400 детей, которые занимаются лыжными гонками в городе Сыктывкаре. Новую базу планируется построить также на Лесопарковой возле лыжной базы, возле лыжных трасс, где гостиница «Динамо». Новый объект планируется с полной инфраструктурой», - рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит», президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.
Теперь мэрия определяется с финансированием на строительство здания. По проекту там будут проходить тренировки, появятся помещения для переодевания, буфет, медкабинеты, тренерские и другие комнаты. Рядом появится парковка на 105 машин, площадки для настольного тенниса, волейбола, баскетбола и уличных тренажёров.
Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова объяснила, что строительство лыжной базы планируется за счёт средств регионального бюджета. Глава Коми Владимира Уйба рассматривает вопрос о том, чтобы проект включили в адресную инвестиционную программу.
«Это вселяет надежду, что в скором времени в Сыктывкаре появится новый современный спортивный объект, что сделает спорт и физическую культуру доступнее для горожан», – заключила Наталья Хозяинова.