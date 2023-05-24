В Коми птицам будут делать привики от гриппа

В Коми будут прививать птиц от "пернатой" версии гриппа. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Ильдар Андарьянов. Уколы сделают на территории опасной зоны – в Сторожевске и Сыктывкаре.

Напомним, в точках наибольшего распространения вируса уже введен карантин после обнаружения 19 случаев гриппа у мёртвых чаек. Вот, как высказался по этому поводу руководитель Минсельхоза: