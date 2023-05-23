Сыктывкарцы жалуются на разбитый спуск к эжвинскому пляжу

Сыктывкарцы недовольны спуском к эжвинскому пляжу. Асфальтированный тротуар полностью разрушен, а пройти по нему, не сломав себе ноги, проблематично. Летом 2022 года эта проблема уже поднималась. Журналист издания “Про Город” выяснил, когда отремонтируют спуск.

В июле 2022 года жители Эжвинского района Сыктывкара жаловались на безобразный спуск к пляжу. Кроме разбитой дороги дойти до реки мешали заросли борщевика, которые прорастали чуть ли не прямо из асфальта.

Тогда в администрации Эжвинского района столицы Коми сообщили, что на ремонт дороги требуется семь миллионов рублей.

“В 2021 году при формировании списков на участие в программе “Народный бюджет” выполнялся расчет по частичному ремонту лестничного спуска к лодочной станции. По результатам, сметная стоимость составила семь миллионов рублей, но по условиям программы “Народный бюджет” возможно проводить ремонт объектов со стоимостью до одного миллиона рублей”, — пояснили в пресс-службе администрации летом 2022 года.

С наступлением теплых дней проблема плохого спуска к реке всплыла снова. Люди жалуются, что уже несколько десятков лет дорога к пляжу находится в ужасном состоянии.