В Сыктывкаре вандал разбил остановку

Пьяный сыктывкарец разбил стёкла павильона и теперь будет осужден за вандализм. Об этом сообщает МВД по Республике Коми.

В Эжве местный житель 2003 года рождения пьяный разбил остановку по улице Бумажников. В дежурную часть о произошедшем поступила жалоба от сыктывкарки. Сотрудникам полиции быстро удалось найти виновного в этом происшествии. Как выяснилось, в это время на остановке находилась компания молодежи. Один из ребят начал демонстрировать приемы борьбы и, чтобы впечатлить друзей, он несколько раз ударил по стёклам павильона, отчего те разбились. Ущерб оценили более чем в 360 тысяч рублей.