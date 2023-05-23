Сумасшедшее везение: Тамара Глоба назвала Знак, который ждет удача в конце мая

Астрологи уверены, что май будет ярким и позитивным для большинства представителей Зодиакального круга, однако особенное везение в этот промежуток времени ждет один знак. Именно его ждет великолепный месяц. Львы

Представители знака Льва до этого переживали не самый простой период времени с регулярными конфликтами и мелкими неудачами - эта череда неприятностей закончилась. В последний месяц весны их ждет исключительно позитив. Возможны успехи на работе: от значительного продвижения по карьерной лестнице и до серьезного укрепления отношений с начальством. Рекомендуют знаку и задуматься о тех планах, которые вы откладывали в долгий ящик - сейчас все должно идти как по маслу.

Удача ждет Львов и на личном фронте - в отношениях будет идиллия и понимание, а одинокого знака ждут удачные знакомства, скорее всего вы найдете свою вторую половинку на долгие месяцы, а может даже и годы, вперед.