В Вуктыле ликвидировали утечку дизтоплива в реку

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

На реке Подчерка в Вуктыле ликвидировали утечку дизтоплива. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Коми. В 14 километрах от поселка Подчерье на заправочном носике емкости с соляркой слетел хомут. На место разлива сразу выехали сотрудники Росприроднадзора и ООО "СПАСФ-ПРИРОДЫ".

Водоем подлежит федеральному государственному экологическому надзору. Контроль осуществляет Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу.

Следствие уже проводит проверку для выяснения причин произошедшего и дачи им правовой оценки.

Это далеко не первый случай жидкостного загрязнения окружающей среды. Например, 11 мая 2021 года стало известно о разливе нефти на реке Колва. Мэр Усинска Николай Такаев ввёл режим ЧС в городе, а на место аварии вылетела межведомственная группа и природоохранная прокуратура.