Крушение самолета в Коми расследует Межгосударственный авиационный комитет

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования падения легкомоторного самолета в Усть-Куломе. Напомним, по факту инцидента с Piper-RA28-140, который совершил жесткую посадку при взлете с аэродрома в Усть-Куломе, уже возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Следственном комитете, это случилось 17 мая. Самолетом управлял пилот 1988 года рождения. На борту также находился пассажир 1972 года рождения. Серьезных травм в результате падения они не получили. Жертв среди населения также нет.