Крушение самолета в Коми расследует Межгосударственный авиационный комитет

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования падения легкомоторного самолета в Усть-Куломе.
Напомним, по факту инцидента с Piper-RA28-140, который совершил жесткую посадку при взлете с аэродрома в Усть-Куломе, уже возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в Следственном комитете, это случилось 17 мая. Самолетом управлял пилот 1988 года рождения. На борту также находился пассажир 1972 года рождения. Серьезных травм в результате падения они не получили. Жертв среди населения также нет.
Также стало известно, что этот же самолет уже попадал в неприятности на территории Коми в 2021 году. Тогда он вынуждено приземлился прямо на дорогу между поселками Озерный и Кедровый Шор.