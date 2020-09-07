В Коми самолет сел прямо на оживленную трассу

Настоящие чудеса пилотажа пришлось проявлять жителю Республики Коми, чтобы спасти свою жизнь. Об этом сообщает портал ren.tv

Его легкомоторный самолёт заглох в воздухе, и завести двигатель не получалось. Пилот принял решение экстренно садиться прямо на оживлённую трассу. Ситуацию осложняло и то, что по обочинам дороги росли деревья. В итоге мужчина сумел аккуратно приземлиться среди машин, никто не пострадал.

Кстати, недавно стало известно, что было дальше с другим героем. Конечно, его поступок не был таким эффектным, но за-то оказался куда более героическим - мужчина спас четырех человек за сутки. Ему вручили 100 тысяч рублей, но сам он отреагировал на славу весьма скромно. Подробности по ССЫЛКЕ.

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