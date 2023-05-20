"Истории о прекрасном": в Сыктывкаре прошла “Ночь музеев”

В 2023 году темой “Ночи музеев” стали “Истории о прекрасном”. В рамках акции в Национальной галерее Коми проходит огромное количество мероприятий. Журналист издания “Про Город” побывал на части из них и выяснил, что влечет жителей столицы Коми на “Ночь музеев”.

Посетителей акции уже с 17:00 встречали звуки гитары – в саду скульптур на небольшой сцене проходил саунд-чек одного из артистов, который позже дал выступление.

Первой точкой притяжения стали подготовленные холсты в рамках, на которых каждый желающий мог нарисовать что угодно. Участников акции было так много, что не хватало кистей – приходилось ждать.

“Мы постоянно ходим в галерею на выставки. А на этот раз решили сходить на “Ночь музеев”. Вот, дочки хотят порисовать, но нужна еще кисть, пока подождем. А потом посмотрим выставки”, – рассказала сыктывкарка Ольга Дякоева.

А внутри галереи сыктывкарцев в первую очередь заинтересовали живые выступления. Одними из первых дали концерт выпускники отделения “Хоровое дирижирование” колледжа искусств Коми.