"Истории о прекрасном": в Сыктывкаре прошла “Ночь музеев”

В 2023 году темой “Ночи музеев” стали “Истории о прекрасном”. В рамках акции в Национальной галерее Коми проходит огромное количество мероприятий. Журналист издания “Про Город” побывал на части из них и выяснил, что влечет жителей столицы Коми на “Ночь музеев”.
Посетителей акции уже с 17:00 встречали звуки гитары – в саду скульптур на небольшой сцене проходил саунд-чек одного из артистов, который позже дал выступление.
Первой точкой притяжения стали подготовленные холсты в рамках, на которых каждый желающий мог нарисовать что угодно. Участников акции было так много, что не хватало кистей – приходилось ждать.
“Мы постоянно ходим в галерею на выставки. А на этот раз решили сходить на “Ночь музеев”. Вот, дочки хотят порисовать, но нужна еще кисть, пока подождем. А потом посмотрим выставки”, – рассказала сыктывкарка Ольга Дякоева.
А внутри галереи сыктывкарцев в первую очередь заинтересовали живые выступления. Одними из первых дали концерт выпускники отделения “Хоровое дирижирование” колледжа искусств Коми.
“Выступление девочек из колледжа очень понравилось, их хоровое пение прямо заворожило. А сейчас смотрю всю экспозицию. Есть еще пару лекций здесь, которые хотела бы услышать, но хочу еще успеть сходить в “Югор”. Понимаю, что везде не успеть за весь вечер, но постараюсь. Я раньше была на “Ночи музеев” в Выльгорте, а тут, в галерее, я впервые. Экспозиция очень большая, каждый сможет найти что-то интересное для себя”, – отметила горожанка Марина Малахова.
Несколько человек около себя собрал филворд “Шедевры галереи”. На нем нужно было отыскивать названия работ, которые выставлены в галерее.
“Стою минут десять, нашла уже четыре слова. Еще три слова точно найду. Я не знаю названий картин, просто ищу слова. В целом мероприятие замечательное, не была на нем два года, очень рада, что посетила снова”, – поделилась сыктывкарка Наталья Степановна.
Также в галерее выступил урбанист Дмитрий Махов. На встрече он представлял творческое объединение ÖВВÖ – мультидисциплинарное сообщество независимых художников, исследующих неформальные пространства. Дмитрий побеседовал с горожанами на тему “арт_не арт”.
Еще одним живым выступлением стал концерт клуба любителей авторской песни “Причал” Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. Они сыграли программу “Добро пожаловать в чудный мир”.
А маленьких сыктывкарцев и их родителей смог поразить Илья Сачков. Он показал сыктывкарцам фокусно-иллюзионную программу Мистера Сюрприза.
Одними развлечениями “Ночь музеев” не ограничилась. К примеру, основательница сети фитнес-студий Ольга Мартынова рассказала сыктывкарцам о привычках здорового человека.
Также на территории галереи проходило множество мастер-классов разной направленности.
Не обошлось и без благотворительности. В саду скульптур прошла акция “Помоги бездомным котикам в обмен на книгу по искусству” совместно с приютом “Кошкин дом”. Ее провела научный сотрудник галереи Мария Куликова.
“За час участие приняли уже порядка 15 человек, а мимо прошло всего около трех человек”, – поделилась Мария.
Еще одной фишкой акции “Ночь музеев” стала персональная выставка Натальи Селивёрстовой “Город ночью прост и вечен…”
Акция “Ночь музеев” прошла не только в Национальной галерее Коми. “Про Город” обозревал прохождение акции в еще одной локации.