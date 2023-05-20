На ”Ночи музеев” сыктывкарцы угадывали песни и рассматривали предметы быта СССР

20 мая в Сыктывкаре прошла международная акция ”Ночь музеев”. Там горожане участвовали в конкурсах, квестах и рассматривали экспонаты. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” посетил музей истории, природы и этнографии узнал, какие мероприятия подготовили для жителей столицы Коми.

20 мая с 17:00 до 23:00 посетителей кроме постоянных выставок и экспонатов, ждали тематические конкурсы и развлечения.

”Ночь музеев” — это культурная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть экспозиции в вечернее время, а также поучаствовать в конкурсах, подготовленных учреждениями.

В сыктывкарском музее истории для посетителей организовали выставку современного искусства ”Совпраздн”.

На экспозиции представлены детские скульптуры из пластилина и яркие рисунки-комиксы на тему Советского Союза.

Также в музее демонстрировали стенды с фотографиями и памятными предметами героев Великой Отечественной войны.



Среди экспонатов можно найти плакаты СССР, вырезки из газет и документы со времен 1940-1945-ых годов.



Также в музее расположены предметы быта Советского союза. В одном из залов представлена выставка с фотографиями, картами разных времен Сыктывкара.

Посетители и сотрудники учреждения поделились своими впечатлениями о ”Ночи музеев”.

Анастасия Хребтова, посетитель музея:

”Я считаю, что эта акция — очень хороший вариант отойти от суеты, посмотреть на разные выставки, экспонаты, сходить на интересные мероприятия в своем городе, пофотографироваться, вспомнить историю или узнать что-то новое. Я очень рада, что у нас проводят такие мероприятия с каждым годом все чаще и чаще. Больше всего мне понравилась выставка фотографий старого Сыктывкара”.

Полина Кунина, посетитель музея: