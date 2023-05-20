На ”Ночи музеев” сыктывкарцы угадывали песни и рассматривали предметы быта СССР

20 мая в Сыктывкаре прошла международная акция ”Ночь музеев”. Там горожане участвовали в конкурсах, квестах и рассматривали экспонаты. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” посетил музей истории, природы и этнографии узнал, какие мероприятия подготовили для жителей столицы Коми.
20 мая с 17:00 до 23:00 посетителей кроме постоянных выставок и экспонатов, ждали тематические конкурсы и развлечения.
”Ночь музеев” — это культурная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть экспозиции в вечернее время, а также поучаствовать в конкурсах, подготовленных учреждениями.
В сыктывкарском музее истории для посетителей организовали выставку современного искусства ”Совпраздн”.
На экспозиции представлены детские скульптуры из пластилина и яркие рисунки-комиксы на тему Советского Союза.
Также в музее демонстрировали стенды с фотографиями и памятными предметами героев Великой Отечественной войны.
Среди экспонатов можно найти плакаты СССР, вырезки из газет и документы со времен 1940-1945-ых годов.
Также в музее расположены предметы быта Советского союза. В одном из залов представлена выставка с фотографиями, картами разных времен Сыктывкара.
Посетители и сотрудники учреждения поделились своими впечатлениями о ”Ночи музеев”.
Анастасия Хребтова, посетитель музея:
”Я считаю, что эта акция — очень хороший вариант отойти от суеты, посмотреть на разные выставки, экспонаты, сходить на интересные мероприятия в своем городе, пофотографироваться, вспомнить историю или узнать что-то новое. Я очень рада, что у нас проводят такие мероприятия с каждым годом все чаще и чаще. Больше всего мне понравилась выставка фотографий старого Сыктывкара”.
Полина Кунина, посетитель музея:
”Такие мероприятия помогают нам узнать об истории жизни наших горожан. Их язык, одежда, стиль жизни, традиции — все это с интересом можно наблюдать на выставках. "Ночь музеев" — это необычный проект, который нас объединяет и позволяет окунуться в местную культуру”.
Людмила Мишарина, сотрудница музея:
”Раньше я сама участвовала в организации этой акции. Очень понравилось, что можно посмотреть фото Сыктывкара еще со времен Усть-Сысольска и увидеть, как менялся наш город. Тут есть и фото старых достопримечательностей, которых сейчас уже нет. Также здесь представлена старая карта города”.
В музее природы и этнографии действуют выставки, на которых можно увидеть животных, насекомых и растения республики Коми.
Горожанам предложили квест, в котором нужно найти детали, которые выбиваются из концепции на экспозициях. Например, грибы на зимнем экспонате. Также сыктывкарцы поучаствовали в караоке, где необходимо было угадать песню по мелодии и определить, к какому времени года она относится.
Помимо этого в музее представлены картины местных художников, на которых изображена природа региона.