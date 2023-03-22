Владелец сети закусочных с шаурмой прокомментировал инцидент с обувью на гриле

Владелец сети закусочных, где сняли на видео, как женщина сушит обувь около гриля, прокомментировал ситуацию. Мужчина отметил, что сотрудницу уволили. Об этом директор сети закусочных сообщил порталу pg11.ru.
Вечером 21 марта на улице Коммунистической в одном из киосков по приготовлению шаурмы заметили и сняли на видео, как персонал сушит обувь прямо возле гриля. Владелец сети закусочных дал комментарий по поводу случившегося:
"Я от лица нашей сети закусочных хочу принести извинения за такой низкий уровень обслуживания, с которым вы столкнулись 21 марта. Когда я увидел новость и посмотрел видео, я был очень расстроен и шокирован таким поведением персонала. Я считаю что это недопустимо. На видео уборщица, с которой я провел беседу и выяснил, что обувь сушилась не на самом гриле, а рядом с ним, но сотрудницу это все равно не оправдывает поэтому она была уволена. Еще раз прошу прощения за этот случай и уверяю, что больше такое не повторится”, — высказался “Про Городу” директор сети закусочных.
Видео, как в закусочной обувь стоит рядом с грилем, смотрите в нашем телеграм-канале.