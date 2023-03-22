Владелец сети закусочных с шаурмой прокомментировал инцидент с обувью на гриле

Владелец сети закусочных, где сняли на видео, как женщина сушит обувь около гриля, прокомментировал ситуацию. Мужчина отметил, что сотрудницу уволили. Об этом директор сети закусочных сообщил порталу pg11.ru.

Вечером 21 марта на улице Коммунистической в одном из киосков по приготовлению шаурмы заметили и сняли на видео, как персонал сушит обувь прямо возле гриля. Владелец сети закусочных дал комментарий по поводу случившегося: