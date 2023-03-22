В Сыктывкаре заметили, как в киоске с шаурмой сушили обувь прямо на гриле возле еды

В одном из киосков Сыктывкара, где продают шаурму, заметили, как персонал сушит обувь на гриле. Инцидент попал на видео. Журналист портала “Про Город” пообщался с очевидцем событий и узнал, где именно это произошло.

По словам горожанина, обувь на гриле сушили в одной из торговых точек с шаурмой на улице Коммунистическая. Инцидент произошел 21 марта после 21 часа. Очевидец возмутился происходящим, поэтому запечатлел нестандартную готовку на камеру.